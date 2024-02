Comparte

La influencer Christell Rodríguez no quedó ajena a la situación que se vive en el país, debido a la catástrofe que se vive en la Quinta Región.

Fue a través de Instagram donde la cantante repasó cómo le ha afectado esta situación, que hasta el momento tiene a más de 100 personas fallecidas.

En primer lugar, se refirió a la polémica que se ha gestado respecto a las donaciones y ayudas que han realizado los influencers y rostros de TV.

El mensaje de Christell Rodríguez

“Sé que no le debo explicaciones a nadie y la verdad hago esto sólo para desahogarme. Me angustia sentir que quizás no estoy haciendo mucho, que claramente podría hacer más“, inició comentando.

Luego añadió, refiriéndose a la polémica: “Hay tanto comentario horrible en redes haciendo comparaciones de personas públicas o influencers y cómo han decidido aportar de alguna manera a todo lo que está sucediendo. Soy una persona altamente sensible y me da mucha ansiedad ver todo lo que está pasando. Y si yo me angustio de solo verlo, me imagino el dolor que deben sentir quienes han perdido todo”.

En esta línea, sostuvo que ha tomado distancia de este tema, a pesar de que habita una zona cercana a los siniestros.

“Desde mi vereda no he abierto rifas ni cuentas porque no me siento capaz de hacer esa labor a pesar de encontrarme cerca de los sectores afectados. Acá en Viña los supermercados y las calles están colapsadas por lo que tampoco me es fácil llegar a los lugares y no me siento preparada emocionalmente para ser testigo en carne propia de la devastación que ha sido”, añadió.

Finalmente, expresó: “Seguiré compartiendo información verídica y fidedigna de cómo apoyar. Además de estar apoyando monetariamente y con lo que tengo a la mano donde me sea posible”.

