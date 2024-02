Comparte

En una nueva edición del programa ‘Que te lo digo’, que se transmite en ‘Zona Latina’, se revelaron desconocidas rencillas que existirían entre Cathy Barriga con Antonella Ríos.

En específico, el periodista Sergio Rojas señaló que la exalcaldesa de Maipú sentiría celos de la intérprete y actriz, recordando una pasada situación.

“Cathy Barriga se opuso a que tú estuvieras en el spot publicitario“, inició comentando el comunicador, que le transmitió ese mensaje precisamente a Ríos, que se encontraba de invitada en el panel.

Tras esto, afirmó que en el programa ‘Me Late Prime’ firmó estableciendo que ella tenía que ser la única mujer en pantalla.

Y esto no sería todo, ya que Rojas afirmó que Barriga ‘puso el grito en el cielo’ cuando se enteró que Antoenlla Ríos también formaría parte de Me Late Estelar.

“Ella no te quería sentada al lado de ella, aunque en realidad no era sólo a ti. Su condición era que no podía haber ninguna otra mujer”, afirmó Sergio Rojas.

Otras curiosidades de Cathy Barriga

Esto no fue la única información que reveló Rojas, ya que también desclasificó otras excentricidades de la exjefa comunal de Maipú, en el programa televisivo.

Así, señaló que ella solo se sentaba en un lado del set, lo cual explicitó en el contrato.

“A mí me carga el cahuín, pero ella, dentro de su negociación dijo ‘yo me tengo que sentar a ese lado, en la esquina de allá’. Y una vez que Daniel trató de cambiarla, ¿qué dijo ella?, dijo ‘por contrato yo no me muevo de acá’”, reveló Rojas.

Luego Luis Sandoval complementó: “Porque era el tiro de cámara que le favorecía, porque si se cambiaba para el otro lado se sentía insegura“.

Finalmente, Antonella Ríos expresó: “Ella tiene sus ideas bien fijas y es bien poco flexible cuando uno quiere interactuar. Es complicado. Al interactuar y comunicarse hay una barrera, como que no llegas”.

Aquí puedes revisar el momento: