Comparte

El inesperado fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera continúa generando múltiples reacciones, no solo del mundo político, sino también de celebridades, como Kel Calderón.

La hija de Raquel Argandoña no tardó en referirse al deceso del exjefe de estado, quien perdió la vida luego de que su helicóptero cayera sobre el Lago Ranco.

Hace unos días, tras conocerse la información, la joven se pronunció criticando a las personas que festejaron la muerte del empresario.

“Repitan conmigo: “No se celebra la pérdida de una vida”, “No se celebra el sufrimiento ajeno”, “Es que”, “Es que no hay un ‘es que'”. Repitan conmigo: “No se celeb….”“, fue parte de lo que expresó en una publicación que compartió.

El nuevo mensaje de Kel Calderón

Ahora la joven compartió una nueva publicación, que ahora alude a Cecilia Morel, la exprimera dama y ahora viuda de Sebastián Piñera.

“Digan lo que quieran y sean del lado político que sean, pero ver a Cecilia Morel así me parte el corazón en mil pedazos“, escribió en una story que compartió en su cuenta personal.

Luego añadió: “50 años. No me puedo imaginar el dolor. Qué terrible, esa pena que sale de la guata. Les juro que no puedo“.

Y sus palabras no finalizaron allí, pues luego compartió un collage, en donde aparece en el centro el Presidente Gabriel Boric, abrazando a Cecilia Morel.

En las otras imágenes aparecen personeros de Gobierno, que hicieron la guardia de honor en el velorio del expresidente Piñera, en la exsede del Congreso Nacional de Santiago.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió: