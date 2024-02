Comparte

Arturo Vidal habló sobre el cambiante mercado de fichajes que vivió antes de fichar por Colo-Colo, donde Boca Juniors parecía correr con ventaja. De hecho, el King reconoció que estuvo muy cerca de jugar en Argentina, pero decidió “volver a casa”.

“Estuve muy cerca de Boca, demasiado. Antes de Flamengo fue cuando estuve más cerca, a nada de Boca. Ahora también estuve muy cerca pero mi decisión fue volver a casa”, dijo Vidal en diálogo con DSports.

Además, recalcó que “hablé con -Juan Román- Riquelme, muchas veces. Hay que sentarse, hablar muchas cosas, no es sólo un llamado. Estuve cerca pero mi objetivo era volver a Colo-Colo”.

“Estaba libre, podía decidir tranquilamente. Decidí volver a estar con mi gente y disfrutar el fútbol con esta camiseta”, completó Vidal.

Finalmente, Vidal se refirió a la posibilidad que tuvo de llegar al América de Cali: “Me encantó su forma de hablar conmigo. El cariño de la gente que recibí en tan poco tiempo, se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta. Yo soy así y me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Mi decisión hubiese sido América en caso de no existir Colo-Colo”.