Michelle Carvalho es muy activa a través de las redes sociales y suele interactuar bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que recientemente compartió una caja de preguntas en su Instagram y contestó a las dudas de sus fanáticos.

En la instancia, le consultaron sobre su nueva condición médica, es decir, la alopecia.

“Yo sé que lo normal es una caída de 100 pelos al día, pero hace ya dos años sentía que era una caída extremadamente excesiva, mucho más de 100 pelitos al día”, comenzó diciendo la modelo.

​​Tras ello, sostuvo que al inicio no le dio mucha importancia a la caída de su cabello, sin embargo esta fue empeorando “pensé: ‘nace de nuevo, estamos okay’. El problema es que no estaban naciendo de nuevo. En la consulta (me dijeron) que tengo muchos folículos que están cicatrizados ya, y no van a nacer más pelos donde está cerrado”.

“Más encima, lo que están naciendo, están naciendo muy finos, y hasta esos extremadamente finos, se están cayendo. Ahora cuando me ducho sale mi mano llena de pelos, salgo de la ducha y me peino, sale otro bolo de pelo. Entonces, me da angustia ducharme de tanto pelo que se me cae”, agregó.

Finalmente, expuso que el estrés y la alimentación son algunos de los causantes de la alopecia.

“Creo que el estrés influye mucho. Aparte, yo sé que no me alimento de la mejor manera que podría, eso también contribuye”, cerró la brasileña.