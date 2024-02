Comparte

Hace unas horas comenzaron a circular en internet diversos registros de Peso Pluma, que demostrarían una supuesta infidelidad del músico a Nicki Nicole, tras ser visto con otra mujer.

Frente a la viralización del video, la pareja del artista mexicano, Nicki Nicole, optó por romper el silencio y confirmó el fin de su relación.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”, inició comentando la cantante en una historia que compartió.

Luego prosiguió: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy“.

“Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar“, cerró.

Aquí puedes ver la publicación que compartió Nicki Nicole:

Instagram Nicki

Aquí puedes ver el video de Peso Pluma:

Te das cuenta de que peso pluma es un gran hijo de put cuando no tiene problema en ser visto, ni siquiera se esconde mientras la caga.

(no importa q sea mexicano, dejen de joder con la xenofobia, él es el tipo de mierda, no su país) pic.twitter.com/klTwFAJxsu — Alby (@AlbyCald) February 13, 2024

Peso Pluma en Festival de Viña 2024

Cabe recordar que el músico mexicano tiene una fecha agendada para el Festival de Viña del Mar 2024, que se realizará en pocos días.

Su participación causó gran polémica, luego de que sociólogo Alberto Mayol afirmó que la presencia del músico constituía una apología a la cultura del narcotráfico, y que además, la señal estatal de TVN lo presentaría, lo cual expresó en una columna para El Mercurio.

Sin embargo, desde la producción del Festival de Viña afirmaron que el artista se presentaría de igual modo, y no concurrirían en la ‘censura’.