Recientemente, Trinidad Cerda en una entrevista en Canal Tevex reveló que luego de sus vacaciones en Brasil encontró el amor.

“Fue maravilloso, ha sido muy bonito lo que estamos construyendo y ojalá que sigamos juntos. Nos conocimos en una fiesta electrónica. La verdad yo no quería ir, pero me convencieron mis amigas así que fuimos un ratito, lo conocí ahí y ahora estamos saliendo”, detalló la chica reality.

Asimismo, agregó “es una persona súper noble y linda, es skater y me encanta que ande en su skate. Es muy piolita, es productor pero no trabaja en televisión. Es lindo porque abraza toda mi historia y me abraza a mí”

Ahora, fue más allá y decidió oficializar su amorío publicando una foto con el afortunado en sus redes sociales.

“Gracias por ser tú, por quereme, por tu nobleza, entrega y humildad”, escribió la actriz en la postal donde se le ve apoyada en su hombro.