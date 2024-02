Comparte

Recientemente, la exparticipante de Gran Hermano, Trinidad Cerda, participó como invitada en el programa “No es lo Mismo” del canal Tevex y habló sobre su vida íntima.

En primera instancia, la actriz expuso que estaría iniciando una incipiente relación, la cual habría iniciado luego de sus vacaciones en Brasil.

En la misma línea, sostuvo que en el país de la samba también tuvo un amorío con un francés, pero solo se acompañaron en sus viajes.

“Conocí un francés con el que tuve una historia muy bonita, pero llegué a Chile y conocí a alguien más”, aclaró.

Respecto a la persona que está conociendo comenzó relatando lo siguiente: “Fue maravilloso, ha sido muy bonito lo que estamos construyendo y ojalá que sigamos juntos. Nos conocimos en una fiesta electrónica. La verdad yo no quería ir, pero me convencieron mis amigas así que fuimos un ratito, lo conocí ahí y ahora estamos saliendo”.

Tras ello, describió al hombre “es una persona súper noble y linda, es skater y me encanta que ande en su skate. Es muy piolita, es productor pero no trabaja en televisión. Es lindo porque abraza toda mi historia y me abraza a mí”.

Finalmente, le preguntaron si ya había tenido la oportunidad de conocer a sus suegros y dijo que no, pero que siempre le va bien con ellas.

“Todavía no la conozco, si llevamos un par de semanitas, pero siempre me va bien con mis suegras, llego y caigo paradita en las casitas”, cerró entre risas la exjugadora de “Top Chef VIP”.