Durante la jornada de ayer, un registro del músico Peso Pluma se viralizó rápidamente en internet, debido a que se mostró en compañía de una mujer, que no era Nicki Nicole, su entonces pareja.

Cabe destacar que la pareja se mostró bastante unida durante el último tiempo. El mexicano, incluso, en los Grammy que se realizaron hace 10 días, dedicó su premio la cantante argentina, frente a todas las cámaras.

Sin embargo, la joven respondió a este viral registro y dio por finalizada la relación, asegurando además que se enteró por los medios de la situación.

Peso Pluma, por su parte, ha optado por mantener silencio, incluso frente a los miles de mensajes que ha recibido en las redes sociales.

Te das cuenta de que peso pluma es un gran hijo de put cuando no tiene problema en ser visto, ni siquiera se esconde mientras la caga.

(no importa q sea mexicano, dejen de joder con la xenofobia, él es el tipo de mierda, no su país) pic.twitter.com/klTwFAJxsu — Alby (@AlbyCald) February 13, 2024

¿Quién es la misteriosa mujer con la que se vio a Peso Pluma?

Frente a la desconocida identidad de quien sería la nueva pareja de Peso Pluma, internet no tardó en dar con su nombre.

De acuerdo a lo que los fanáticos investigaron, se trataría de Sonia Sahar, una influencer y modelo mexicana que suma más de 40 mil seguidores en Instagram.

Luego de que se revelara la situación, la influencer compartió un llamativo mensaje en sus historias: “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de la historia“.

Aquí puedes ver algunas de sus fotografías:

La reacción de Nicki Nicole

Horas luego de que se viralizó el registro, la cantante argentina Nicki Nicole reaccionó con una historia en Instagram.

En esta, dio por finalizada la relación con el artista mexicano: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”.

Luego continuó: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy“.

Por último, expresó: “Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar“.