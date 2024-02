Comparte

En el último capítulo de Tierra Brava, Botota Fox se robó gran parte del protagonismo tras revelar detalles de su vida familiar.

Todo esto, cuando Sergio Lagos lideró una actividad en la que consistía que los participantes debían enfrentarse a algunos dichos de ellos en los medios.

Cuando fue el turno de la transformista, ella reveló que cuando nació su madre podría haberla regalado. ​​

“Mi mamá casi me regaló cuando yo nací”, comenzó diciendo Botota.

“Ella quedó embarazada de mi primer hermano y fue súper feo (…) después quedó embarazada nuevamente y ahí, en el 82′ cuando existía mucho esto de regalar las guaguas (…) A mí mamá una asistente social le dijo si quería regalar mejor a este bebé”, detalló.

“Mi abuela le dijo que no (…) Estaba en las ganas de un futuro mejor para la guagua, esa era la finalidad”, agregó.

“Mi mamá se fue conmigo a la casa de la patrona de una tía y la asistente social llegó ahí, llegó a la casa. Ella se escondió en el baño conmigo (…), porque la asistente estaba esperando la guagua”, aseguró.

Tras ello, expuso que pensó que su madre le había hecho caso a su abuela y por eso no la regaló, sin embargo, tiempo después volvió a quedar embarazada.

“No pasó después lo mismo con otra hermana que tuve yo, que no la conozco. Nació como un año después que yo. A ella si la sacaron del lado de mi madre dentro del hospital, porque ya tenía el historial de que se había arrancado conmigo”, recordó.

Finalmente, sostuvo que estos casos anteriormente eran muy frecuentes y que le da miedo buscar a su hermana y que ella aún no sepa la verdad.

“Creo que hay muchos casos que quizás no se han enterado que sus familias no es sus familias (…)Y eso es lo que a mí me genera miedo en buscar a mi hermana, sé la fecha en la que nació, pero quizás sería malo de mi parte buscarla y contarle quizás cosas que ella no sabe”, cerró.