Uno de los rostros que se iba a presentar en el evento solidario ‘Juntos, Chile se Levanta‘, transmitido por los canales de Anatel, era Jorge Alís. Sin embargo, el comediante no se pudo subir al escenario a presentar su rutina y acusó censura por parte de la producción. De acuerdo al humorista, “teníamos crítica social que parece que no servía”.

El ‘Argentino QL’ era uno de los números más esperados por el público que asistió al Movistar Arena. De hecho, muchas personas se quedaron “con los crespos hechos” esperando la rutina del artista que finalmente no apareció en el show, lo cual llamó la atención de telespectadores y asistentes.

Tras la decisión de la producción del evento, fue el propio humorista quien se descargó, acusando censura de la organización, a causa de la crítica social que presentaba en su rutina.

“Es una mier… que haya censura”

Alís explicó a través de Instagram lo sucedido: “Mandamos la historia que teníamos que mandar, no leyeron el guion que mandamos. Después, mandamos el video que íbamos a hacer, no lo pudieron abrir, dicen, y después de eso, no sabían qué íbamos a hacer. Y ahora, como que se decían cosas, como estamos en la televisión, no se podían decir ciertas cosas en la televisión”, alegó.

“Y esa historia es la que realmente llama la atención: que no se puedan decir cosas porque salga en la televisión. Una mier…”, expuso.

En cuanto a la rutina en sí, Alís detalló que “teníamos crítica social que parece que no servía, que no se puede decir y eso molestó”.

“Quería decir esto, porque no tiene que ver con el humor ni nada, me tienen hasta las pelotas. Pagamos el plato, porque en realidad, es una mier… que haya censura. Veníamos apoyar y, al final, no se pueden decir cosas, no sé por qué”, lamentó el comediante.

Respecto al evento, ‘Juntos, Chile se Levanta’, logró recaudar la cifra de$5.544.577.916 (cinco mil quinientos cuarenta y cuatro millones quinientos setenta y siete mil novecientos dieciséis pesos), que irán en beneficio de las personas afectadas por los incendios en la Región de Valparaíso.