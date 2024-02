Comparte

Después de “100 días para enamorarse”, de Mega y finalizada en marzo de 2021, Celine Reymond dejó de aparecer en teleseries chilenas, en donde tiene una carrera de destacados títulos: “Alguien te mira”, “El señor de la querencia”, “Hijos del Monte”, “Primera dama”, “Te doy la vida” y “Casa de muñecos”, por nombrar a algunos.

Pero este 2024 se acabará la lejanía de la reconocida actriz con la TV, ya que desde el domingo 10 de marzo se le podrá ver en “Secretos de familia, justicia para Sara”, la nueva telenovela nocturna de Canal 13 y que ya grabó con anterioridad.

En la producción dramática centrada en la misteriosa muerte de una joven de clase alta de Pirque, Reymond desarrollará a “Fátima Manzur”, tía política de la fallecida protagonista de la trama que es dirigida por Roberto Rebolledo.

Fátima Manzur

“Fátima Manzur” pertenece a una familia de Las Condes que perdió todo producto de una estafa, por lo que se tuvo que reinventar. Estudiando derecho conoció a “Alfonso” (Nicolás Saavedra), con quien rápidamente se casó, a los 20 años en específico. Se unieron y necesitaban demostrarle al mundo que eran valiosos y que nunca más se iban a dejar pisotear. Luego del matrimonio querían ser padres, pero les fue difícil, por lo que recurrieron a la inseminación artificial y así nació “Alfonsito” (Simón Pesutic), a quien ella trata como un “milagrito”.

“Fátima” es muy preocupada de su apariencia, ha recurrido a algunas intervenciones en su cuerpo y para muchos tiene un muy mal gusto para vestirse, muy poco elegante.

Ella, en el fondo, sólo desea verse joven. Y si bien a su marido lo ama, tiene una nula vida sexual con él, por lo que termina involucrándose con su cuñado, “Gerardo” (Álvaro Gómez), con quien tiene una fogosa relación. La noche antes de su desaparición y posterior muerte, “Sara” (Florencia Berner) vio a “Fátima” y “Gerardo” besándose, por lo que esta mujer sufre ante el riesgo de que su gran secreto salga a la luz pública. Ella por nada del mundo podría soportar perder a su estable familia y todo lo que ha conseguido dentro del clan “Cruchaga”.

“‘Fátima’ tiene harto cuento oscuro. Yo la definiría como una mujer muy triste, vacía, que no sabe para dónde va y que sólo se deja llevar por las apariencias y por esta vida de demostrar que pertenece a una familia de bien. Lo único bueno de ella es que se desvive por su hijo”, adelanta Celine sobre el rol con que volverá a estar presente en la TV.

A lo anterior, añade que “la sensualidad es su vía de escape. Además, es infiel con la persona que no debería serlo, su cuñado… por lo que su vida es bien desastrosa”.

Acerca del look con que se le verá en “Secretos de familia, justicia para Sara”, la intérprete detalla que “el personaje tiene origen libanés, entonces su look es de inspiración libanesa. Es muy exuberante, extravagante, con muchas joyas… muy paisana. Y eso me gusta mucho, es muy entretenido jugar con eso”.

Es como volver al colegio

La nueva nocturna del 13 implica su retorno a la casa televisiva en la que debutó en 2006, por lo que confiesa que “es como volver al colegio, al lugar donde uno dio sus primeros pasos, así que es muy bonito y especial”.

En estos años en que no ha estado en la pantalla chica, Celine Reymond empezó a trabajar como directora de proyectos audiovisuales, en específico de comerciales, aunque adelanta que ha ampliado su registro y pronto podrá presentar otros desafíos laborales en los que se ha involucrado desde detrás de cámaras.

“El dirigir es algo que me gustó desde niña y mi ideal sería mezclarlo con mi trabajo de actriz. Me acuerdo que yo filmaba a mis primas y era feliz con eso, así que hace un tiempo pensé en que sería bueno dedicarme también a eso, y me ha ido bien. He dirigido varios spots ya y eso me ha permitido poder mantener a mi hija de 20 años y explorar un área de trabajo en la que he podido usar mis herramientas como actriz”, explica Reymond.

“Yo no podría haber puesto una pyme, lo mío va por otro lado y siento que el dirigir se vincula mucho con el ser actriz”, agregó.

Extraño mucho hacer teleseries

Eso sí, Celine confiesa que “extraño mucho hacer teleseries, he sido muy feliz en ese mundo y con esa cotidianidad que tenía con mis colegas, por lo que estoy abierta a recibir propuestas de volver a actuar. Insisto, mi ideal de trabajo sería mezclar mi faceta de directora con la de actriz”.

La figura, de 41 años de edad, hace un llamado también a seguir “Secretos de familia, justicia para Sara” desde el 10 de marzo por el 13: “es una teleserie-teleserie, muy intensa, muy potente, muy melodramática y donde se van a encontrar con emociones extremas. Tiene un elenco de primera, todos mis compañeros están fantásticos y uno nunca para de estar en alerta”.