En un show de la brasileña Anitta no puede faltar su característico paso: su popular twerk. Y, por supuesto, en esta edición del Festival de Viña 2024 no fue la excepción.

Es así que en la canción “Envolver” la artista desató al público de la Quinta Vergara con su baile contra el piso, el que puedes ver a continuación:

Lo que toda Latinoamérica unida esperaba de Anitta en #Viña2024 pic.twitter.com/dGO6iS8Dd3 — Edo 吴 (@edowoo) February 29, 2024

Cabe señalar que el show de Anitta no estuvo exento de polémica, pues no recibió la Gaviota de Oro. La artista se bajó del escenario y no volvió para recibir el segundo galardón de la noche.

La brasileña simplemente no se encontraba en camarines. Si hasta la conductora del certamen, María Luisa Godoy, la fue a buscar, pero sin éxito.

Luego, en la transmisión del backstage, llamado “Social Room”, Anitta explicó lo sucedido: “Cuando llegué acá me dijeron había otro premio y grité ‘¿había otro premio? ¡No!”.

Luego en sus redes sociales, expresó: “Qué vergüenza me dio, yo no sabía que al final pasaba eso de volver y recibir otro premio (…) lo hice todo errado, qué cagada”.