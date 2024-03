Comparte

A pesar de que Gran Hermano ya terminó hace varios meses, Cony Capelli, la ganadora de la competencia, sigue dando de qué hablar.

En ese sentido, recientemente la chica reality realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, la cual se vio empañada por las personas que le escriben mensajes de odio.

Todo esto, porque la bailarina les pidió a todos ellos que la dejaran de seguir y que prefería tener menos, pero que fueran reales.

En tanto, es necesario mencionar que ella actuó de esa forma cuando le dijeron que no debía seguir siendo amiga de Viviana Acevedo o que la dejarían de seguir si mantenía su vínculo con ella.

“Si tú eres ‘Conista’ y me amenazas que, si sigo con Vivi me vas a dejar de seguir, pues deja de seguirme, no me interesas”, comenzó diciendo Capelli.

“No me interesa tener gente en mis redes sociales que se dedica a odiar, y si eso resultase con que termino con 100 mil seguidores, me importa un soberano p…”, agregó.

“No me interesan 400 mil, 500 mil seguidores que la mitad son gente hater que tiran mier… y que no saben querer”, concluyó la exintegrante de “la casa más famosa del mundo”.