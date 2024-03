Comparte

Recientemente, Pamela Díaz regresó a la competencia de Tierra Brava y podrá ser parte de la recta final del encierro.

En ese sentido, en una conversación con Daniela Castro la “Fiera” habló sobre algunas de las cosas que hizo en su primera participación y se refirió a su romance con Jhonatan Mujica.

Recordemos que, Pamela en un comienzo tuvo un amorío con el modelo, sin embargo, eso después llegó a su fin y se involucró amorosamente con Fabio Agostini.

“Yo lo único que le dije, y él me lo reconoció, le dije que de mi parte, que lo encuentro calculador”, comentó Daniela, sobre lo que había hablado con Jhonatan luego de que se fuese Díaz, a lo que agregó “él reconoció, me dijo que sí era calculador”.

Frente a ello, la comunicadora sostuvo que ella también sentía que era “calculador”, por lo que prefirió alejarse.

“Lo sigo sintiendo así. Yo le dije ‘no sé a quién creerle’. Hablo más con la Chama, porque sé quién es y sé que me cae mal, ya no me cae mal, pero en ese momento sí. A alguien que no sé si está haciendo las cosas por interés personal o no”, cerró Daniela.