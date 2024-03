Comparte

Pamela Díaz fue captada besándose con un destacado modelo en medio de una fiesta capitalina. El registro, que se viralizó rápidamente, muestra a la “Fiera” en actitud cariñosa con el joven.

Este registro fue publicado por la periodista Cecilia Gutiérrez, en donde se logra ver a la comunicadora con un famoso internacional, en medio de una fiesta en Club Hípico.

En el reality “Tierra Brava” mantuvo un romance con Jhonatan Mujica y también se besó con Fabio Agostini. La reciente imagen que se viralizó la muestra besándose con un destacado modelo en una fiesta capitalina.

¿Quién es el galán que acompañó a Pamela Díaz?

Según la versión de la panelista de ‘Sígueme’, el hombre que habría estado con Pamela Díaz sería el modelo argentino Facundo González, y se habrían conocido por una amistad en común: Fabio Agostini.

El hombre estaría radicado en Perú, y actualmente sumaría más de 2 millones de seguidores en Instagram.

Por último, detallaron que este romance se había cocinado el pasado fin de semana, donde ambos se habrían visto coqueteando en el cumpleaños de Fabio.

Video filtrado de Pamela Díaz a los besos con modelo… pic.twitter.com/0Ro1lECO9x — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) March 5, 2024

Pamela Díaz y pérdida de auspiciador

Pamela Díaz contó que uno de sus auspiciadores le quitó el patrocinio. La revelación se dio a conocer tras la polémica entrevista que realizó junto a Botota Fox y Naya Fácil.

Cabe recordar que en los últimos días se armó una polémica luego que la embajadora de Viña 2024 expresará su molestia por la entrevista con ‘La Fiera’ y la transformista.

En esta línea, señaló que cuando entrevistó a Naya Fácil por primera vez, una marca la contactó amenazándola de bajar la entrevista, o le quitarían el auspicio.

“Le comenté a Naya que una marca muy importante me bajó la entrevista porque yo no podía entrevistarla“, inició comentando Díaz.

Sin embargo, precisó que no la bajó: “A mí no me manda nadie, ninguna marca ni eso, yo hago mi pega como yo la siento y con todo el respeto que merece todo tipo de persona. Yo no la bajé y me despidieron de esa marca“.