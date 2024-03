Comparte

Luego de su participación en Tierra Brava, Daniela Aránguiz y Luis Mateucci han esparcido su amor por las redes sociales.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la exesposa de Jorge Valdivia publicó en su Instagram un registro del encierro donde se ve que Luis la lleva en sus brazos.

“Siempre pedí a alguien que no me soltara la mano, pero jamás imaginé que me llevaría en el hombro jajaja te amo”, escribió la expanelista de Zona Latina.

Tras ello, el argentino reposteó la historia en su perfil y también expresó su amor por la opinóloga.

“Jajajaja te amo”, se limitó a responder el chico reality.

Cabe recordar que, su relación estaría en juego, puesto que Mateucci próximamente se volverá a encerrar en el nuevo espacio de telerrealidad de Canal 13, por lo que no saben aún qué pasará con su amor.

Revisa la publicación de Daniela Aránguiz y Luis Mateucci