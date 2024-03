Comparte

Luego de haber estado en el elenco de la exitosa teleserie “Gemelas” en 2019, este 2024 Raúl Hoffmann volverá a estar presente en una telenovela. Es así como desde este domingo se le podrá ver en “Secretos de familia, justicia para Sara”, la nocturna que Canal 13 estrenará después del reality show en “Terra brava” y en donde interpretará a un detective.

La apuesta de ficción se centrará en la extraña muerte de una joven de clase alta de Pirque y en ella Raúl será “Heriberto Jara”, detective perteneciente a la Brigada de Homicidios y que será parte del caso de “Sara Valdés” (Florencia Berner), en donde pondrá lo mejor de él para llegar a la verdad. Es que ese es uno de sus grandes atributos y características. “Jara” siempre quiere que se sepa la verdad y que se haga justicia. Es caballero, sensible y muy amigo de su compañera de labores “Sofía Campos” (Giannina Fruttero).

El intérprete adelanta que “es un personaje que poco a poco empieza a adquirir importancia, porque a medida que avanza la teleserie, él comienza a enterarse de cosas. Y por efecto colateral y por la cercanía que tiene con ‘Sofía’, se involucra más y más en este caso… él ve que hay una relación entre el caso de ‘Sara’ y ‘Sofía’”.

Acerca de haber dado vida a este rol, Hoffmann declara que “fue una experiencia muy linda, porque es primera vez que interpreto a un detective, y fue un gran desafío hacer uso de los tecnicismos que se usan en la institución, con palabras muy precisas. A veces me tocaba hacer escenas muy informativas, y regirse mucho por lo informativo cuesta, especialmente volverlo algo cotidiano”, añadiendo que “me gustó mucho el resultado, y me siento muy afortunado de haber trabajado con un elenco tan generoso y un gran equipo. Me sentí muy a gusto y quedé muy agradecido”.

Consultado por cómo se preparó para interpretar a un policía, la ex figura de telenovelas como “Mujeres de lujo” y “La doña” da a conocer que “tengo la suerte de venir de una familia de detectives, entonces por ahí pude investigar sobre este tipo de cosas, cómo se enfrentan a las situaciones. Por ejemplo, cuando entrevistan a alguien, si miran a los ojos o a otros detalles; o cuando hacen declaraciones, la forma en que hablan, que es más dura o más blanda para pillar al sospechoso… toda esa información es relevante”.

Luego de haber hecho producciones dramáticas en TVN y Chilevisión, Raúl Hoffmann debutará en las teleseries de Canal 13 con “Secretos de familia, justicia para Sara”.

Al respecto, comenta lo siguiente: “siempre es un gusto muy rico ser considerado y mantenerse en este rubro tan complicado. Estuve en el 13 con la serie ‘Príncipes de barrio’, pero ahora hacer una teleserie sin duda que me suma, me hace crecer profesionalmente hablando. Veamos lo que depara el futuro. Yo soy una persona ansiosa de seguir aprendiendo y de seguir creciendo, actuando con nuevos compañeros, como (Älvaro) Rudolphy, Mariana Loyola, Nico Saavedra y también reencontrándome con los antiguos. Fue una experiencia muy gratificante”.

Raúl Hoffmann viene de haber hecho al recordado “Palomo” en “Gemelas” y de cara a este nuevo papel, manifiesta que “‘Jara’ es muy diferente a ‘Palomo Adams’, tanto en el habla como en el look, es pasar de hacer un cantante de rancheras a un detective de homicidios, es decir, de polo a polo. Yo siempre trato de hacer tonos de voz diferentes para cada personaje, porque ‘Palomo’ era un romántico que tocaba música y miraba a su mujer de cierta manera, tenía un uso diferente de los tiempos, y ahora es pasar a interpretar a un detective, con todo lo que eso implica”.

Sobre el look de “Jara”, el actor detalla que “yo venía de tener pelo largo y siempre me lo trato de dejar así porque es más fácil cortarse el pelo que dejárselo crecer. Entonces, cuando llegué a este personaje me raparon el pelo atrás, y tener ese moñito hace que ‘Jara’ sea muy diferente a ‘Palomo’… aunque conserve el bigotito”.

“Me siento empoderado mirándome al espejo con la pistola pegada al cuerpo. De hecho, para el día de la grabación del spot, alguien de catering me dijo que pensaba que yo era un verdadero detective, y eso me llena de orgullo”, agregó.

El deporte y la actuación

De cara al gran debut de “Secretos de familia, justicia para Sara”, Hoffmann cuenta que en el último tiempo ha estado recorriendo el país con dos obras de teatro: “Noche de olvido” y “Solo por esta noche”.

Además, trabaja en mentoring deportivo, en torno a lo que cuenta que “estoy gestionando carreras integrales en el fútbol. Yo vengo de una familia relacionada a este deporte, mi papá fue jugador profesional, mis dos tíos abuelos también lo fueron y mi hermano es Mark González. Por los González y por los Hoffmann hay una cosa sanguínea que traemos el fútbol en la sangre, entonces conozco muy bien cómo funciona el fútbol, tanto a nivel amateur como a nivel profesional”.

Asimismo, sostuvo “tuve la fortuna de poder viajar con mi hermano, vivir afuera y ver cómo funciona el fútbol en Europa y en la élite. En ese sentido, es clave saber de qué tratan los grandes contratos, qué empieza a pasar en las familias cuando llega la plata, qué pasa cuando hay familias disfuncionales o familias con faltas económicas… yo lo que hago es ver una gestión completa en la carrera y una evaluación de cuál es el estado del joven, principalmente en la parte formativa. Todos esos procesos, de alguna manera, ayudan a encaminar al chico psicológicamente para que esté lo más preparado posible a lo que le toque enfrentar o no, porque puede que quizás no llegue al nivel profesional”.

Raúl relata que “todo esto lo hago desde mi lugar, desde mi historia. No tuve que ir a la universidad para aprender y vivir lo que a nosotros nos tocó vivir como familia también, y desde ese lugar viene la mentoría y la psicología deportiva que trabajo junto a un psicólogo y la parte legal con un abogado de derecho deportivo. Es un 360, tratando de darle al niño las herramientas necesarias y tratar de potenciarlo lo mejor posible para que pueda lograr sus metas”, sintetizando que “al hacer eso, teatro y lo que aparezca en ficción, he logrado mezclar mis dos grandes pasiones, que son la actuación y el fútbol”.