Comparte

Grave fue la acusación que realizó Daniela Aránguiz en contra de Pamela Díaz, luego de que señalara que la ‘Fiera’ ingresara marihuana al interior del reality ‘Tierra Brava‘.

La acusación se encontraría en un extracto que comenzó a viralizarse en las redes sociales, el cual no habría sido transmitido en la señal nacional, pero sí en la peruana.

La acusación de Daniela Aránguiz contra Pamela Díaz

“Naaa, si las preferencias son muchas“, partió señalando el argentino Luis Mateucci a Daniela Aránguiz.

Esto generó que la comunicadora se lanzara contra la ‘Fiera’: “Noo, demasiado. La Pamela metió hasta marihuana pa’ dentro del reality… me estás huebiando“.

Frente a esta acusación, el trasandino le bajó el perfil: “Es lo de menos“, expresó. No obstante, Aránguiz intensificó su postura: “No es lo de menos. ¿Tú sabí que en el contrato dice que no se puede meter droga?“.

El momento fue rescatado por el portal Limalimón.cl, en donde se pueden revisar las palabras de Aránguiz.

El romántico mensaje de Aránguiz para Luis Mateucci

Luego de su participación en Tierra Brava, Daniela Aránguiz y Luis Mateucci han esparcido su amor por las redes sociales.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la exesposa de Jorge Valdivia publicó en su Instagram un registro del encierro donde se ve que Luis la lleva en sus brazos.

“Siempre pedí a alguien que no me soltara la mano, pero jamás imaginé que me llevaría en el hombro jajaja te amo”, escribió la expanelista de Zona Latina.

Tras ello, el argentino reposteó la historia en su perfil y también expresó su amor por la opinóloga.

“Jajajaja te amo”, se limitó a responder el chico reality.