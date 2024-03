Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, criticó al Presidente Gabriel Boric por la exclusión de Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae 2024), a realizarse entre el 9 y 14 de abril.

“Yo creo que el nivel de incoherencia y de contradicciones que tiene el Gobierno es infinito. Acabamos de ver el impasse diplomático que estamos teniendo con Israel. El Presidente se dio un gustito, como el gran taimado, decidió expulsar a la representación de las empresas de Isarel en la Fidae, como si el caballero, por cuatro años, fuera el dueño de Chile. Y él decide dañar las relaciones internacionales y especialmente la seguridad nacional”, señaló el jefe comunal en “La Mañana de Agricultura”.

E insistió: “El caballero es el gran taimado, decidió que le cae mal los judíos y los expulsó como patrón de fundo“.

Sin embargo, expresó, Boric “no tiene la misma actitud con China, no tiene la misma actitud con Venezuela. Con Venezuela a ellos les manda subsecretario, se abrazan, firman documento, con un nivel de torpeza política, están llegando acuerdo con una dictadura de narcotraficantes”.

Carter también hizo declaraciones por el secuestro y homicidio del teniente (r) venezolano Ronald Ojeda. “Es bien poco probable que no tenga una vinculación política con Venezuela. Aunque no lo fuera, supongamos que el Gobierno tiene la razón y zafan y no es Maduro. La noticia realmente grave es que alguien en Chile tiene este poder de organización, de suplantar a las policías, de secuestrar a alguien, de que la policía no sea capaz de capturarlo y que aparezca el cuerpo sepultado sobre una capa de cemento”, dijo.

Agencia Uno

Rodolfo Carter: “Tenemos que estar disponibles a competir para construir un gobierno”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo que el lunes que “hay una posibilidad” de que sea candidata presidencial y, para ello, “me estoy preparando con buena gente”.

Consultado por esto, Rodolfo Carter respondió que “está haciendo lo correcto la alcaldesa Matthei, está haciendo lo correcto al reconocer sus aspiraciones presidenciales y está haciendo lo correcto al prepararse con las mejores personas”.

¿Y él? “Todos los que estamos en posiciones de buena evaluación positiva estamos mirando ese escenario. Mi principal obligación hoy es terminar el periodo como alcalde de La Florida en las mejores condiciones y tratar que una persona de mi sector, ojalá un poco más joven que yo, sea capaz de reemplazarme como alcalde”, respondió.

Una vez que termine su periodo “evidentemente tengo que evaluar lo del futuro. Es tan grave la situación del país y es tan malo el legado que va a dejar este personaje Gabriel Boric que todos los chilenos que tengamos algo que decir tenemos que estar disponibles a competir para construir un gobierno“.

Agregó que “yo siempre he sido transparente en esto: cualquier persona que ama Chile, que tiene una buena evaluación positiva, tiene que estar disponible y preparándose para la posibilidad para ser presidente de Chile“.