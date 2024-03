Comparte

El periodista Ricardo Cantín conversó con el programa ‘Que te lo digo’ de Zona Latina, donde se refirió al presente de Tonka Tomicic, tras su reciente salida de Canal 13.

El comunicador se habría encontrado con la también modelo en el sur del país, donde repasó su actual estado y compartió algunos detalles.

“Lo pasamos súper bien, afianzamos nuestra amistad. Anduvimos por varios sectores de la región (…) La vi contenta, feliz, tranquila, estupenda como siempre“, inició comentando con el programa.

¿Nuevos proyectos para Tonka Tomicic?

Luego, respecto a la salida de Tomicic de la exseñal católica, aseguró que ella “lo veía venir (…) Finalmente, fue ella la que tomó la decisión de no aceptar la oferta de Canal 13“, relató.

“Tengo entendido que tiene otros proyectos, donde ella puede estar mejor, más libre, haciendo cosas que le gustan, y no tanto rato congelada“, añadió luego, confirmando los rumores sobre nuevos proyectos.

Sin embargo, el comunicador afirmó no saber nada más de aquello. “Yo no sé los detalles de esos proyectos, pedí que no me los contara para que resulten“, sostuvo.

El mensaje de Tonka Tomicic tras salir de Canal 13

El 29 de febrero se confirmó la salida de Tonka Tomicic de Canal 13, a través de un comunicado de la estación.

Luego de conocerse esta noticia, Tomicic compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde agradeció el tiempo que estuvo en el excanal del angelito.

“Han sido años maravillosos en Canal 13. Inolvidables. Estaré siempre muy agradecida”, escribió en la red social, junto con publicar algunas fotografías del periodo que fue rostro en la estación privada.

La animadora dijo que decidió “emprender nuevos desafíos profesionales”, como también en su vida personal.

“Me despido de un tremendo canal, con un gran equipo que todos los días intenta hacer una mejor televisión. Le deseo toda la suerte”, concluyó el mensaje que compartió en redes sociales.