La influencer Naya Fácil tras verse envuelta en una nueva polémica, se sinceró con sus seguidores y habló de su salud mental, señalando que peligraría su ingreso al reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”.

Su dificultad para ingresar se debería a que mostró parte de un diagnóstico de salud mental que le entregaron, el cual le impediría ser participante del formato televisivo, frente a las múltiples situaciones que ha vivido el último mes.

“Me he visto involucrada en muchos sucesos mediáticos, tanto en redes sociales como en la televisión, y la verdad he estado viviendo en mi vida personal cosas que me han traumado bastante“, partió señalando.

Tras esto, relató que optó por buscar ayuda profesional y se encontraría con terapia psicológica y psiquiátrica, decisión que tomó tras sufrir un intento de encerrona a principios de febrero.

“Traté de buscar mucha ayuda, porque la verdad lo he pasado bastante mal con todos los sucesos que han pasado en muy poco tiempo. Recibí mi diagnóstico por profesionales”, explicó.

Luego prosiguió, revelando su estado: “No sé cómo decírselos, porque no tengo nada preparado. Yo me encuentro muy mal psicológicamente, yo no estoy apta para participar ni siquiera en un reality“.

¿Formará parte del reality de Canal 13?

En la misma línea, la creadora de contenido sostuvo que el diagnóstico médico que le entregaron la dejó ‘súper afectada‘.

“He estado asistiendo a mis terapias y todo, pero al decirme mi diagnóstico, yo dije: ‘Hueón, me voy a carretear’, porque yo busco ayuda, y salgo peor, así me sentí. Que mi diagnóstico sea pésimo, fue horrible“, repasó.

De esta forma, explicó que salió con unos amigos a una discoteque. Fue allí como conoció a otras personas, con quienes las cosas no salieron cómo esperaba durante la noche, momento en que terminó compartiéndose un video íntimo de ella con un hombre.

Finalmente, Naya Fácil se refirió a su próximo ingreso al nuevo reality a Canal 13, “¿Ganar o Servir?”.

Sobre este tema, el informe fue claro y señalan que Naya Fácil “no está en condiciones psicológicas aptas para entrar el reality ni someterse a un encierro en Canal 13, debido a que esto puede perjudicar gravemente su salud mental y empeorar“.

Por último, expresó: “Si ellos quieren contactarse con mi psicólogo, mi psiquiatra, pueden hacerlo. Y si ellos aun así me quieren llevar al encierro, yo lo voy a hacer. Si dicen que puedo ir… aunque en las sesiones de terapia me han dicho que no, que yo no puedo ir a encerrarme“.

Aquí puedes ver el documento que publicó: