Comparte

El tercer episodio del podcast de moda de Eugenia Lemos, “Dale Color!”, tuvo como invitada a la cocinera y presentadora de televisión Virginia Demaría, quien no escatimó en expresar su singular relación con la moda y la importancia que le otorga a sus prendas.

En “Dale Color!”, Virginia reveló que su conexión entre la cocina y la vestimenta va más allá, al punto de asociar cada color con alimentos específicos. Con humor, mencionó: “¿Qué rojo? ¿Rojo jaiba? ¿Rojo frutilla? Es que así es más fácil“.

Demostrando su seguridad y determinación al elegir atuendos, Virginia se autodefine como la cliente ideal para las tiendas, afirmando: “Yo me visto para mí, al que le gusta que le guste y si no, me da exactamente lo mismo, porque quiero disfrutar, quiero pasarlo bien“.

La anécdota de Virginia Demaría

La anécdota más reveladora surgió al hablar sobre la importancia de su vestuario. Virginia confesó haber colocado una puerta blindada a su clóset después de un robo en su casa.

Explicó con franqueza: “Hace mucho tiempo entraron a robar a mi casa, por suerte yo no estaba. Se llevaron varias cosas y dije ‘¡Ay concha, me cago si no está la chaqueta de cuero!’”. Desde entonces, decidió proteger sus recuerdos y pertenencias con una puerta blindada.

En cuanto a su relación con su esposo, Virginia compartió una divertida anécdota sobre cómo persiguió a su marido hasta que logró que saliera con ella.

Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado cuando, en lugar del ansiado anillo de compromiso, recibió unas zapatillas de Sergio Lagos como regalo. Aunque inicialmente anhelaba el anillo, ahora valora las zapatillas como un tesoro cargado de historia y emociones.

El episodio completo de “Dale Color!” con Virginia Demaría está disponible en Spotify o se puede ver en Youtube bajo el usuario @eugelemos