Eugenia Lemos en su podcast “Dale Color!” está relevando la importancia que tiene la moda en la vida de muchas y esta vez fue el turno de la periodista Valeria Ortega.

La ex chica Calle 7, aseguró que su pasado la condena en términos de outfits y contó cuál es la principal motivación para vestirse cada vez mejor.

“Las mujeres nos vestimos para nosotras y probablemente para otras mujeres. Si una mujer te dice te ves increíble, me encanta tu vestido, tú sientes mucho más como ¡lo logré! A que un hombre te lo diga (…) que es como ok ya, súper gracias igual (…) pero si una mujer te dice que te ves bien o dame el dato de esos zapatos o la polera te queda increíble, eso es otra cosa”, expresó.

Pero no sólo eso, porque en su mea culpa del look del pasado, Vale confidenció cuál era uno de sus principales complejos, “mi problema es que era muy pechugona, entonces toda mi parte delantera era la que yo quería tapar, yo quería cubrir. Yo veía a alguien con poleras con tiritas y decía ‘por favor sáquenme estas pechugas, déjenme plana, doble espalda, me da lo mismo, pero déjenme usar algo sin sostén’. Olvídate, lo único que quería era ser plana”.

Pero eso se fue aceptando con los años, sobre todo con la maternidad, aunque también le confesó a Euge que “para mí, la maternidad en términos de look siempre fue comodidad, sentirme yo, porque de alguna forma en esta época es mucho más fácil encontrar ropa maternal sobre todo durante el embarazo y la lactancia, hay cosas hermosas”.

Y mirando los matices a la hora de vestirse y sentirse conforme con el cuerpo contó que “un cuerpo después del embarazo, por mucho que llegues al peso con el que te embarazaste o antes de embarazarte sufre, en mi caso, todo el sector del torso, de la panza y el busto, después del segundo embarazo y de la segunda lactancia, me inseguricé porque la gravedad afecta -no a todos les pasa- pero en mí, Newton hizo lo suyo”, bromeó.

Finalmente y por todo lo anterior sentenció entre risas: “ya no más niños. Voy a practicar, pero no voy a tener más hijos, cerramos la fábrica”.

