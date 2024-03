Comparte

El programa culinario de CHV, ‘Top Chef Vip’, está cerca de su final, por lo que el pasado martes se vivió una nueva jornada de eliminación.

Fue así como se vivió un tenso episodio, en donde los nominados fueron Alonso Quintero y Zapallito Italiano.

Tras una compleja prueba, finalmente la jurado Fernanda Fuentes decretó que Zapallito sería quien abandonaría la competencia.

Su nombramiento generó una explosión de lágrimas por parte de la jugadora, tras enterarse que abandonaría el programa para siempre.

La reacción de la nueva eliminada de Top Chef Vip

Sus compañeras también se manifestaron frente a la noticia de su salida: “Eres una excelente participante y una maravillosa competidora“.

Luego continuó: “Siéntete orgullosa, tus hijos te están mirando y nadie ha evolucionado como tú“.

El jurado del programa también valoró los cambios que ha tenido la ahora, exjugadora: “La proyección y progresión que has tenido desde el capítulo uno, ha sido impresionante“.

Una vez recuperó el aliento, Zapallito expresó: “Quiero darle las gracias a este programa, a la producción, a todos quienes me contuvieron cuando lloré. Gracias por poder demostrar que no solo soy un rostro bonito y un cuerpo perfecto. Estoy eternamente agradecida y feliz con este avance que he tenido en mi vida”.