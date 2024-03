Comparte

Un duro encontrón fue el que se vivió entre Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas, luego de que en algún momento de sus vidas, fueran colegas en ‘Me Late’.

Todo apunta a que la relación profesional que mantenían quedó en el olvido, luego de que Rojas manifestara sus molestias con el ex ‘Huevo’, tras sus recientes declaraciones.

La molesta se originó luego de que Daniel Fuenzalida señalara que ‘Me Late’ sirvió como trampolín para ‘Qué te lo digo’, espacio farandulero de Sergio Rojas que inició como un live de Instagram, pero actualmente está en el canal Zona Latina.

“La farándula es un género que a mí me gusta mucho, ellos lo hacen muy bien -Lucho, Sergio, Paula- en Que Te Lo Digo. Usaron un formato y un esquema que es como Me Late, y eso me parece espectacular, que además sigan con pega” fue parte de lo que expresó Fuenzalida, en conversación con el portal Fotech.

En la misma línea, sumó: “De alguna manera Me Late haya servido como plataforma para que ellos sigan, es como bonito, es como un Me Late con otro nombre, y además con el sello que le pone Sergio que siempre es tan particular“.

La molestia de Sergio Rojas

Las palabras de Fuenzalida generaron una réplica de Sergio Rojas, quien no tuvo piedad con su exjefe.

“Yo quiero decir que eso no es real, que solo pasa en la mente de Fuenzalida porque este programa no es la extensión de ningún programa”, partió señalando.

Por último, añadió: “De hecho, Daniel, nunca quiso al Que te lo digo…Yo creo que Daniel siempre vio con temor el live, porque vio cómo crecía y podía llegar a equiparse con el programa que él llevaba haciendo“.

Rojas además incluso habría criticado a Fuenzalida, señalando que este no se preocupó de los trabajadores que quedaron sin trabajo, tras el fin de ‘Me Late’.