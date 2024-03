Comparte

Daniela Aránguiz sorprendió en las redes sociales tras compartir una serie de historias en Instagram, donde mostró a su nuevo galán.

“Me vinieron a buscar en un autón… Me encanta ¡rico! El Jose es el mejor de los mejores“, es parte de lo que expresa la ex ‘Tierra Brava’, sorprendiendo a sus seguidores.

Recordemos que al interior del encierro mantenía una relación con Luis Mateucci, argentino con quien incluso habría continuado su romance tras salir del encierro de Canal 13.

En medio de los registros, Aránguiz se mostró bastante amorosa con el hombre, besándolo múltiples veces en la mejilla.

La aclaración de Daniela Aránguiz

Tras múltiples historias jugando al misterio, Aránguiz finalmente aclaró la situación: José sería solo su amigo.

“No podíamos solo ir a almorzar”, expresó mientras se mostró en una clínica dental, en la cual atiende su amigo, que es dentista.

“Sí, enójense. Es una atención exclusiva sólo para mi, porque está de vacaciones. Lo traje engañado. Primero lo invitan a almorzar, se lo engrupen un rato y después ‘oye amigo…’, no mentira”, soltó luego entre risas.

Aquí puedes ver algunos de los registros que compartió:

Daniela Aránguiz apareció saliendo con desconocido sujeto…



Jugó al misterio y al final cuenta quién es. pic.twitter.com/fxS9gjwk86 — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) March 14, 2024

El asqueroso momento que vivió Aránguiz en ‘Tierra Brava’

En el último episodio de Tierra Brava, Daniela Aránguiz hizo reír a todos los televidentes tras protagonizar un divertido chascarro.

Todo esto, cuando la expanelista de Zona de Estrellas estaba tomando desayuno en compañía de Daniela Castro y Pamela Díaz.

En esa instancia, Aránguiz agarró su té y le cambió la cara completamente luego de darle un trago y rápidamente se sacó algo de su boca.

“¿Te comiste una mosca?”, le preguntó Pamela, a lo que Castro agregó “Qué asco”, mientras Daniela gritaba.

“¡Te vi, te la comiste! Porque estaba así ¡Y estaba la mosca!”, agregó Díaz.