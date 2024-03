Comparte

Savka Pollak habló sobre la resolución judicial que le permitirá tener un pago por la deuda alimenticia que le deben desde hace una década. “Soy una de las 50 mil mujeres que ha recibido compensación por tantos años de deuda de pensión de alimentos”, indicó a través de su cuenta de Instagram.

“Por supuesto que no me pagaron lo correspondiente a los 10 años que me deben y también me genera impotencia y rabia que solo sean 50 mil mujeres y no seamos todas, pero estoy muy agradecida porque hoy día el panorama es distinto”, agregó.

En ese sentido señaló sentirse “más tranquila porque, si hay alguna emergencia con los niños, hoy día sí tengo capacidad de endeudamiento, algo que no tenía hace unos meses y que me generaba una angustia enorme”.

“El pensar que a los chicos le podía pasar algo y yo no tener cómo responder. En ese momento, todos los días sentía un apretón en el pecho y pensaba que por favor no venga ninguna contingencia que yo no sea capaz de resolver”, añadió Savka Pollak.

“Hoy día respiro con tranquilidad porque he recuperado mi capacidad de endeudamiento, he podido ordenar las cuentas y le puedo decir a los niños que sigan abriendo sus alas y que las abran con ganas porque de verdad yo no voy a dejar de trabajar y de impulsarlos para que ellos puedan volar”, sostuvo.