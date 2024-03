Comparte

Monserrat Álvarez entregó detalles de su relación de pareja con el escultor Carlos Fernández, con quien tiene un romance de siete años. “No duermo con Carlitos”, confidenció la periodista.

La conductora de Chilevisión conversó con Pamela Díaz en el nuevo capítulo de ‘Sin Editar’, en donde reveló que tiene un “súper buen sistema” en su relación, la cual vive “puertas afuera”, comentó la comunicadora.

Todo comenzó cuando la periodista contó que una vez por semana salía y se juntaba con sus amigos. En este contexto, ‘La Fiera’ le lanzó: “Y te quedas con Carlitos”.

“No, en la semana no duermo con Carlitos”, reveló la conductora de ‘Contigo en la Mañana‘.

Declaración a la cual Pamela contestó que “no entiendo eso”.

Ahí la periodista entergó detalles de cómo vive su relación amorosa con el escultor. “Él no duerme conmigo. Carlos se levanta como una persona normal, 7:30, 8:00 (AM). Yo me levanto a las 5:30″

“Nosotros no vivimos juntos. Entonces me dijo: ‘no me voy a quedar en tu casa, solo, y después despertar y que esté tu hijo, la nana. Me da lata despertarme solo en tu casa’”, detalló Monserrat.

“Algunas veces, cuando los niños estaban más chicos, yo lo dejaba cuidándolos cuando estaban enfermos”, precisó.

Pese a que durante las jornadas laborales viven separados, el fin de semana lo pasab “juntísimos”. Esta dinámica, a juicio de la comunicadora, “es un súper buen sistema, te lo juro. Llevamos siete años”.