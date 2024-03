Comparte

En un nuevo capítulo de Tierra Brava, Pamela Díaz se robó gran parte de la atención al recordar su quiebre con el exfutbolista Manuel Neira.

En una conversación de chicas, Daniela Aránguiz y la “fiera” recordaron lo que fue su separación con los hombres ligados al fútbol.

“Cuando yo terminé estaba embarazada de 3 meses y me separé a los 3 meses y medio, y no me importó nada”, comenzó diciendo Pamela.

Cabe recordar que, Manuel Neira fue el primer esposo de la modelo y además, es el padre de sus dos hijos mayores.

Tras ello, expuso los motivos del término de su relación “me cansé, me aburrí, llevaba 11 años y me separé muy desenamorada”.

“Tenía 26 años y lo dejé todo por él, desde ‘Mekano’, así que chao”, agregó.

Finalmente, Pamela bromeó con la situación y aseguró lo siguiente: “Casi todas las señoras que se separan de los futbolistas los dejan a ellos enamorados, aunque tengan las medias minas. Es entretenido eso”.