El exparticipante de ‘Gran Hermano’, Rubén Gutiérrez, recientemente se volvió a referir a su expulsión del reality, la cual se ocasionó tras una acusación de abuso sexual que realizó Scarlette Gálvez en su contra.

Ahora, en conversación con Max Collao en el programa ‘Maxstage’, el excarabinero se volvió a referir a estas acusaciones, las cuales ha negado desde el día 1.

Respecto a la situación que se habría dado cuando ambos se encontraban en la misma cama, Gutiérrez detalló su versión.

“Si llevamos pocos días conociéndonos… Me puso la pierna encima de la parte íntima, me empezó a hacer cariño, me empezó a abrazar. Yo dije ‘qué hago’. Le saqué la pierna, yo le dije que no, porque podía malinterpretarse“, afirmó.

“Si no nos pidieron consentimiento, era porque nada pasó” – Rubén Gutiérrez

Luego prosiguió: “Mantuvimos distancia, no hubo roces de partes íntimas, mantuve la distancia, yo soy grande, contextura gruesa en una cama de una plaza. No nos pidieron el consentimiento, y eso estaba estipulado, estaba prohibido que un viernes a sábado, con alcohol o sin alcohol, durmieran de a dos”.

“Si no nos pidieron consentimiento, era porque nada pasó. Yo no iba con otras intenciones, con las chiquillas tuve respeto con todas, jamás las pasé a llevar ni las hice sentir incómodas”, afirmó.

En el mismo contexto, se refirió a por qué Gálvez no presentó una denuncia contra él, en caso de que su versión fuera real.

“Si no quiso, es por algo. Es más, se acercaron personas del programa pidiéndome disculpas“, afirmó, aunque no precisó de quiénes fueron estas personas.

Finalmente, arremetió contra la producción de CHV, señalando que hubo una ‘intencionalidad’ por dejarlo mal a él.

“Fue mucho la edición, intencionalidad, de algo que yo no fui. Todo tiene un principio, un intermedio y un final. Y no fue así, le quitaron el contexto a la situación“, sostuvo, reafirmando que es ‘inocente’.

Aquí puedes revisar la entrevista: