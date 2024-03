Comparte

A pesar de que Tierra Brava ya terminó sus grabaciones hace un tiempo y los jugadores continuaron con sus vidas, las polémicas entre ellos no han terminado.

Esta vez fue Luis Mateucci quien no tuvo filtro y dio su opinión sobre una de sus excompañeras de encierro.

Se trataría de nada menos que Daniela Castro, con quien el argentino no tuvo una relación cercana en el encierro.

En conversación con Fotech, Mateucci aseguró que para él ella no es alguien confiable y que se alegra de no haber tenido mayores lazos.

“Es una chica a la que prefiero tener lejos, no me demuestra confianza. No es una mala persona, no me cae mal, pero prefiero tener distancia y ser precavido con ella, porque me genera rechazo, no podría ser amigo de ella”, comenzó diciendo.

Finalmente, expuso que ahora que todos están en “la vida real” la influencer no tiene contacto con sus excompañeros.

“Con todos los que estaba en el encierro tampoco terminó siendo amiga afuera, entonces el tiempo me dio la razón sobre ella”, cerró el chico reality.