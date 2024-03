Comparte

Continúan las polémicas en Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Daniela Castro y Luis Mateucci.

Todo esto, porque en un adelanto de Canal 13 se pudo ver que la chef nominó en el cara a cara a nada menos que al argentino.

En ese sentido, Dani aprovechó la instancia para desahogarse y decirle a su compañero todo lo que piensa de él.

Al comienzo, expuso que desde que llegó su pareja, Daniela Aránguiz, cambió su actitud “nos habíamos estado llevando bien hasta que llegó la Dani. Estábamos en una relación de cordialidad. Primero, yo me dedico a cocinar, me hice conocida por cocinar, así que no cocino para ganarme el cariño de nadie. Es mi trabajo. Y si quiero darle galletitas a todo el mundo lo voy hacer”.

“Si tú crees que eso tiene otra intención, es porque tú no estás acostumbrado a dar sin esperar algo a cambio. O sea, tú esperas algo siempre a cambio. Yo no, no espero nada. Solamente lo hago porque me enseñaron a compartir y me dedico a cocinar”, agregó.

Finalmente, continuó con su discurso de odio y no se guardó nada “toma, se te cayó algo. Tus huevos, que no tienes, te los paso yo, como tengo tantos huevos guardados. Te los paso porque no tienes huevos, porque me has nominado varias veces y siempre me dices ‘che, no pasa nada contigo’ y no eres capaz de decir cosas a la cara. Yo tengo los huevos que tú no tienes”.