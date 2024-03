Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Pamela Díaz, Gabrieli Moreira y Fabio Agostini.

Todo esto, porque la Fiera se molestó con la brasileña y Fabio Agostini porque repitieron su presentación en la competencia de baile en el último capítulo.

A raíz de ello, Pamela interrumpió la coreografía y desató la furia de Fabio, quien para molestarla bromeó con Jhonatan Mujica, quien estaba en riesgo de ser eliminado.

“Te quedas sin asistente. ¿Quién te va a atar los cordones ahora? Te vas a quedar solita”, le dijo Fabio a Díaz.

Frente a ello, Pamela lanzó el siguiente comentario: “Yo te tenía más feliz, te tenía como la Shakira, más bonito”.

Luego, insistió con su enojo y amenazó a Fabio con molestar a su enamorada, Gabrieli “¿Quieres que te moleste a la Chuchuca? Porque le hago dos comentarios y la dejo llorando. Molestemos a la Chuchuka y se ca… entero”.

Tras ello, la brasileña quedó desconcertada y le preguntó a Pamela qué había pasado, puesto que ella no le había hecho nada, a lo que Díaz le explicó que todo sería culpa de Agostini.

“Porque él molestó a Jhonatan y yo me voy a desquitar contigo, como él no te cuida, no es mi problema”, cerró Pamela.