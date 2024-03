Comparte

Pamela Leiva no se presentará más en festivales. La humorista y ex chica reality comentó lo mal que lo pasó en su paso por el Festival de Longaví en donde fue pifeada por el público. Ante el hecho, “decidí que no quiero hacer más festivales. No, no más. No quiero, porque es una exposición”, confesó.

Leiva fue una de las últimas invitadas al programa El Antídoto, de Fabricio Copano, en donde entregó detalles de su decisión.

“Hace poco me pasó que fui a Longaví (Región del Maule), estaba empezando hacer mi show. Estaba difícil, estaba el público difícil, estaba muy ansioso. Y de repente empezó un tipo a pifiar”, recordó, agregando que, tras unos momentos de abucheo, “ahí me poseyó Paty Cofré y le dije ‘a ver, qué pasa conc…’”.

“Me dio rabia, le paré el carro, me dio mucha rabia, porque además era una sola persona (…) Puso a todo el público tenso. Terminé, cerré rápido y me fui, y la gente pedía otra”, rememoró.

Tras ello, “me paré, dije ‘está hue… está dividida, si ustedes quieren que siga… pero si van a seguir pifiando, no, yo prefiero irme’. La gente (decía) ‘no, quédate’. Seguí, empiezo a actuar y no aparece una ambulancia”, confesó.

Al recordar los momentos de tensión, la humorista comentó que “lo más triste es que ponen súper incómodo no tan solo al comediante, sino que a la gente que realmente quiere escuchar (…) Pero por una persona que estaba escuchando a Cris MJ, que más encima el Cris MJ iba saliendo recién de su casa cuando yo me subí al escenario”.

“Estaba Santaferia, Pamela Leiva y Cris MJ. ¿Qué tanto le costaba a este personaje esperar que terminara mi show si me iba a ir?”, cerró la ex chica reality.