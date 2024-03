Comparte

El actor Cristián de la Fuente fue el primer invitado al nuevo programa de Radio Agricultura, ‘Online’, que es conducido por Carolina Honorato.

Recordemos que el intérprete nacional se encontró en medio de la polémica, luego de que a fines del 2022 se viralizaran registros de su infidelidad.

En específico, fue visto con una desconocida mujer a los besos, en un restorán mexicano. Frente a la viralización de las imágenes, no tardó en pedir disculpas.

Desde entonces, poco o nada se había dicho de la situación, más allá del conocido quiebre entre ambos rostros.

El mea culpa de Cristián de la Fuente

“Fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mierda“, fue parte del descargo que compartió de la Fuente en el programa, tras referirse a su quiebre con Angélica Castro.

Por otro lado, se refirió a su presente sentimental, sosteniendo que de momento no tiene interés en el amor. “No quiero nada. No es el momento. Quiero estar bien yo”, expresó.

En la misma línea, se refirió a su separación con Castro: “Obviamente para mí no es fácil lo que ha pasado. Hay dolores, hay heridas… no es que uhhh (grito de felicidad), me separé, voy a vivir la vida loca“.

“Mi prioridad es que mi hija esté bien, que Angélica también esté bien, que yo esté bien y que sanemos“, añadió.

Finalmente, repasó su actual vínculo con su exesposa: “Es como una herida que cuando, a veces, uno no la cierra mucho uno la pasa a llevar y vuelve a sangrar. Entonces es mejor que cierre, que cicatrice“.

