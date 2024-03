Comparte

La actriz Mariana Derderián compartió un controversial consejo a través de Instagram, donde aludió a cómo ‘motiva’ a sus hijos para asistir al colegio.

“Se termina marzo y se termina la paciencia, no sólo de las profesoras, sino también la de nosotros”, inició comentando.

Luego detalló el drama que ha experimentado para levantar a sus hijos: “El Pedro, el más chico, me dice ‘¿por qué tengo que ir de nuevo, si ya vine?’ Nanai, te queda solo hasta los dieciocho años“.

El pasado lunes la intérprete volvió a referirse a la situación que vive: “¿Se acuerdan de que hace unos días les dije que mi hijo no quería ir? ‘Por qué tengo que ir de nuevo si fui ayer“.

La controversial solución de Mariana Derderián

De esta forma, reveló cómo logró lidiar con la motivación para sus hijos: “Lo que a mí me resultó al final, porque eso (el reclamo) continuó, fue: leerle algunos, no todos, los derechos y deberes de los niños“.

“Le dije que él tenía el deber y la obligación (de ir); si no, yo me iba a ir presa, me iba a ir a la cárcel“, señaló, añadiendo que además debió explicarle qué era la cárcel.

Tras esto, señaló que su hijo “me preguntó si era por mucho tiempo (el que estaría en la cárcel), como que lo anduvo evaluando, y después le dije que era por mucho tiempo, y eso me funcionó“, afirmó.

Por último, señaló que compartía este consejo para quien le fuera util: “Les paso el dato, por si a alguien le sirve (…) Estamos con abril aquí (muy cerca) y la paciencia no está quedando“.

Si bien la mayoría de los cibernautas se tomó la situación con humor, más de alguno también señaló que podía provocar un ‘trauma’ en un niño.

Aquí puedes revisar el consejo de Mariana: