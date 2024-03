Comparte

Hace unos días se ‘filtró’ un audio de Diana Bolocco, el cual dejaba entrever un posible quiebre matrimonial con su esposo, el comunicador Cristián Sánchez.

“Ay, mira, en verdad como que estoy un poco chata“, inicia señalando el audio, que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Luego el archivo de voz prosigue: “Y sabí que ya le he dado hartas vueltas. Y en el fondo encuentro que nunca es tarde para cambiar, y sobre todo si es por algo mejor. Súper difícil igual. Pero mira, la decisión la estamos tomando juntos“.

“Mira, si no funciona, no funciona nomás, ¿qué tanta cuestión?. Lo que me pasa, en el fondo, es que como que ya no tengo confianza, ¿cachai o no?”, añadió.

El registro generó múltiples teorías en los comentarios, donde algunos apuntaron a que se trataba de Stefan Kramer, mientras que otros afirmaron que su relación con Sánchez había acabado, y los más escépticos, que se trataba de una campaña de marketing.

La aclaración de Diana Bolocco

Ahora, a través de Instagram, Diana Bolocco rompió el silencio y explicó a qué correspondía el filtrado audio.

“He decidido hacer este video para aclarar algunas cosas. Algunos rumores que han surgido a raíz de un audio mío de WhatsApp que se filtró“, inició comentando.

Finalmente, reveló que como algunos afirmaron, se trataba de una de una campaña de marketing: “Les quiero contar que junto a Cristián hemos decidido cambiarnos y contratar la fibra…”.