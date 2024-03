Comparte

La influencer Naya Fácil fue la primera confirmada para el nuevo reality de Cana 13, “¿Ganar o Servir?“, protagonizando un spot en compañía de Botota Fox.

Sin embargo, todo apunta a que sus intenciones de ingresar, solo quedarán allí, luego de que la joven compartiera videos refiriéndose a su actual estado.

“Creo que uno de mis peores errores en la vida fue firmar un contrato para la tele. Me tiene mal psicológicamente esa we…(…) No sé en qué momento de mi vida pensé que meterme a la tele sería una buena oportunidad. ¿Buena oportunidad para qué? Si yo he hecho todas mis cosas sola”, partió señalando en sus stories.

Luego prosiguió: “No estoy para irme a encerrar, que me quiten mi teléfono, desconectarme. Estoy viviendo una vida muy bacán afuera. Tengo el pasaje el sábado y tengo que dejar toda lista mi vida afuera, como si me fuera a vivir a otro país. Me tiene más estresada que la mierda (…) En vez de tenerme feliz, me tiene mal. Muy mal”.

Tras esto, señaló que como ya firmó el contrato para ingresar al reality, en caso de no hacerlo deberá pagar una millonaria multa.

“No sé en qué me metí. Ustedes pueden decir no vayas y ya, pero firmé un contrato. Cuando uno firma un papel legal, no puedes hacer nada más que ir. Y si no voy me cobran una multa de 30 millones por lo bajo. Así que no sé“.

Sin embargo, esta multa no sería un freno de tope, ya que señaló que tiene múltiples proyectos en camino, por lo que se muestra dispuesta a pagar esta penalización.

“Yo estoy dispuesta a pagar esa multa (…) Tengo mi papel psicológico. No tengo por qué hacer algo de lo cual no me siento tranquila. Me come la mente dejar mi vida afuera (…) Tengo unos proyectos la raja y ¿de verdad me voy a ir a encerrar?”, expresó luego.

La decisión de Naya Fácil

Finalmente, la influencer Naya Fácil habría tomado una decisión y señaló que no participaría del reality.

“Les digo que yo no voy. Yo no me siento apta (…) Yo me voy a priorizar y si hay que pagar, se pagará como sea. Tengo las manos y los pies para trabajar. Si me sentencian o lo que sea, lo tendré que hacer porque es lo que corresponde“, partió comentando.

Luego continuó: “En su momento firmé y quería, pero no me siento estable. Yo no voy a hacer algo que no me hace feliz. Me lo prometí una vez cuando tuve un trabajo bien denigrante y es por lo cual me conocen. Dije nunca más voy a hacer algo en lo que no me sienta cómoda”.

Por último, le pidió disculpas tanto a Canal 13 como así a sus seguidores, por abandonar este proyecto que la llevaba a la televisión.

“Pido disculpa a todos. A mis facilines que quizás querían verme en la tele. A Canal 13, gracias por haberme considerado en todo. El equipo se ha comportado un 7 conmigo, pero esto va en mi mente. Yo no estoy bien (…) Tengo un presentimiento. Siento que algo me dice que yo tengo que quedarme en mi casa. Mi abogada se comunicó con todos y yo me bajo“, cerró.