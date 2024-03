Comparte

Hace unas semanas el comunicador Willy Sabor sorprendió en las redes, tras anunciar su salida de la radio, tras desempeñarse por 27 años en este medio de comunicación.

Fue a través de Instagram en donde el ex ‘Morandé con Compañía’ compartió detalles de su decisión: “Feliz porque viví los mejores momentos de ella, conocí gente maravillosa. Desde pequeño acompañaba a mi papá a dejar sus discos de vinilo a las diferentes emisoras y conocí a los más grandes locutores y voces comerciales de la historia radial de Chile”.

En la misma línea, relató que ha experimentado cambios en su vida, y quería dedicarse a otros proyectos.

Las aclaraciones de Willy Sabor

Ahora, en conversación con Eduardo de la Iglesia, en el programa ‘Todo va a estar bien‘, el ahora exlocutor radial repasó el fallecimiento de su padre, que se produjo hace unas semanas.

“Siento que está al lado mío, y él me pavimentó este camino“, sostuvo sobre el fallecimiento de su progenitor.

Luego, respecto a su salida del medio radial, señaló: “Tomé la decisión de dejar la radio porque no lo estaba pasando bien, porque tenía que actualizarme. Viví los mejores años de la televisión y de la radio, donde no había nada más. Llegué a la radio en el momento preciso, llegué a los primeros lugares, pero hay que actualizarse porque hay toda una generación que no escucha radio y no ve televisión”.

En esta línea, profundizó respecto a su pensamiento: “La televisión no se va a morir, tampoco la radio, pero la gente escuchar otras plataformas“.

