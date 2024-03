Comparte

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, se refirió a los dichos del senador comunista Daniel Núñez, quien emplazó al Gobierno a “convocar a la presión de la ciudadanía” luego de que la oposición rompiera el acuerdo en la votación de la presidencia del Senado.

“Las declaraciones del senador Núñez no las compartimos, yo no las comparto, lo que hace finalmente el senador y los dirigentes del Frente Amplio (FA) que lo secundan es elegir el camino de la polarización, no del acuerdo. Los Gobiernos tienen que avanzar construyendo acuerdos“, señaló en conversación con La Mañana de Agricultura.

“Me alegro de que los subsecretarios y ministros a los que les han preguntado (por los dichos de Núñez) han desechado esta declaración. No compartimos para nada estas declaraciones y esta estrategia, que apunta a la polarización”, sentenció.

Por otro lado, respecto del apoyo que ha surgido desde parlamentarios, oficialistas por estos dichos, Undurraga advirtió que “aquí lo de fondo es que hay dos miradas dentro del oficialismo, una mirada que finalmente polariza la discusión, que es la del Partido Comunista, secundado en esta oportunidad por el FA”.

“Hay otra mirada, que es la que encabeza la ministra Tohá, el ministro Marcel, que son más bien de otra ala de lo que se llama el socialismo democrático, que lo que prioriza es construir acuerdos. Nosotros nos sentimos cercanos a la segunda, porque polarizar el país no es positivo, al país no le ha ido bien cuando se polariza, sino cuando avanza con acuerdos”, resaltó.

En ese sentido, el presidente de la DC afirmó que “el problema que tienen declaraciones como la del PC y la polarización, es que esto lleva a la derecha a hacer lo mismo, probablemente vamos a tener declaraciones pronto del Partido Republicano y de la UDI en la misma línea. Así el país no avanza, por eso creo que es tan negativo”.

“No lo calificaría como amenaza, en democracia las personas pueden dan las opiniones que les parezcan. Me parece que no es el camino que eligen las democracias para resolver sus problemas, las democracias resuelven a través de las causas institucionales, no a través de la calle”, afirmó.