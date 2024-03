Comparte

Pamela Díaz publicó un nuevo video de su programa ‘Sin Editar‘ el pasado miércoles, en donde entrevistó a la Laura Prieto.

Cabe destacar que hace unas semanas se viralizó una teoría que vinculaba amorosamente a Jean Philippe Cretton con la uruguaya, situación que fue aprovechada por Díaz, e invitó a la ex ‘Calle 7’ a su programa.

Fue así como en el último capítulo de ‘Sin Editar‘, la Fiera jugó con el tema, bromeando y consultándole por temas de amor a Prieto.

La broma de Pamela Díaz a Laura Prieto

Tras consultarle a Laura sobre su estado sentimental, la rubia señaló: “He tenido intentos de pololeos fallidos, creo que no he encontrado a nadie porque uno se va poniendo más vieja y tiene más mañas. No podría vivir con nadie“.

La ex ‘Tierra Brava’ no se aguantó y le preguntó de manera directa por Jean Philippe Cretton, frente a lo cual Díaz le pidió describir su relación en una frase.

“Una linda amistad“, respondió la influencer. Díaz, por su parte, le respondió con festejo: “Salud por eso”.

Luego Prieto añadió: “Es una linda persona, Jean Philippe“, palabras que valieron para una broma de Pamela Díaz: “Ojalá les dure la amistad“.

¿Romance entre JP Cretton y Laura Prieto?

En específico, la periodista Cecilia Gutiérrez sembró esta semilla, afirmando que ambos estarían en la etapa de conocerse.

“No te puedo decir que son pololos y van a formalizar… lo que sí, han estado saliendo las últimas semanas, no públicamente, han tratado de resgauardar mucho esta amistad”, inició comentando.

Luego continuó: “De hecho, es muy de visitas a sus casas. Ella lo va a ver a su casa en Chicureo. Me enteré por ahí, porque a ella la han visto mucho visitando a Jean Philippe”.