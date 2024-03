Comparte

José Miguel Viñuela participará en el programa “Podemos Hablar” y contará diferentes anécdotas de su vida.

En la instancia, recordará un triste momento que vivió cuando pequeño en el programa “Sábado Gigante”, por lo que aprovechó de enviarle un mensaje a nada menos que a Mario Kreutzberger.

“Bueno yo quiero hablarle directamente a Mario Kreutzberger esta noche”, comenzó diciendo.

“Corría el año 1983, y yo estaba en el clan infantil, hay un video que está en TikTok que se ha viralizado, que tiene que ver con que yo le digo…”, recordó.

“Durante todo el año Don Francisco regalaba bicicletas y mi sueño era tener una bicicleta y se la ganaba todo el mundo; yo me aprendía las frases de Cola Cao y un día me lo aprendo y se me olvida la última frase y Don francisco dice ‘se le olvidó’”, agregó.

“Yo le decía espere Don Francis, pero llega otro a completar la frase y dice usted se ganó la bicicleta…”, lamentó.

Luego, contó que como premio de consuelo desde la producción le iban a regalar un personal stereo, pero Viñuela le dijo al animador que él tenía tres de esos en su casa.

Frente a ello, Don Francisco no se mostró muy contento y le respondió “ahora tiene dos”, quedando Viñuela desconcertado.