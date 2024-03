Comparte

“Es mi quinto intento”… Álvaro Ballero reveló que volverá a estudiar una carrera universitaria. De acuerdo al ex chico reality, “ese título pendiente es lo más importante que espero lograr”.

A sus 41 años, el protagonista del icónico spot de ‘Yo amo a Ballero’ regresará a la universidad, para estudiar una carrera profesional por quinta vez. En detalle, ingresará -nuevamente- a la carrera de Publicidad en el Instituto IPP Chile.

“Tercera vez que lo intento, en Publicidad en MKT Digital, quinta vez en general. Primero entré a Administración Pública en la U de Valpo, quería ser político y mi puntaje en la PAA me permitía entrar a una carrera en una universidad de prestigio, pero luego apareció Protagonistas de la Fama y nubló todo, para bien y para mal”, comenzó señalando. Posteriormente, quiso seguir en el camino de la política “y entré a Ciencias Políticas en la UDD, me fue la raja, pero no me alcanzaron las lucas para seguir pagando, sí, siendo ‘yo amo a Ballero’ no pude ordenarme y capoté”, agregó por medio de una publicación de Instagram.

Posteriormente, “ya casado y con mi primera hija Milla entré a Publicidad, donde podía pagar, era la UPV, estuve tres semestres muy bien, sentía que todo se alineaba, pero entré a trabajar, y todo se volvió cuesta arriba, profesionalmente hice una carrera maratónica desde coordinador de contenido hasta gerente de marketing de Canal 13 por diez años, pero dejé mis estudios de lado”.

Álvaro Ballero: “Es mi quinto intento”

Luego de su tercer fracaso académico, “intenté en un instituto online se llama Instituto IPP, ellos me ofrecieron estudiar a cambio de colaboración en publicidad, hice dos semestres exitosos, era un exitoso gerente de marketing del canal de televisión más relevante de la historia de Chile, pero nuevamente no pude seguir”.

“Hoy es mi quinto intento, todo dice que no lo lograré, pero escribo esto para darme ánimo, ese título pendiente es, aunque no lo crean, lo más importante que espero lograr como sueño laboral”, reconoció.

“Escribo esto aquí para ver si sus ánimos me permiten tomar ‘cartas en el asunto’ y hacer lo que cualquier chileno de 20 años espera con su vida, titularse, mientras soy uno viejo de 41 con cuatro hijos, una gran historia que contar y harto carrete profesional de por medio, que quiere -lleno de miedos- alcanzar el título que todos soñamos”, cerró.