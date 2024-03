Comparte

Leopoldo Méndez, más conocido como DJ Méndez negó vinculación con Betsy Camino, luego que el cantante rompiera su relación con Beatriz Fuentes. Cabe recordar que el músico anunció a inicios de año que se casaría con la que en ese momento era su polola. Sin embargo, todo dio un giro inesperado en las últimas semanas e incluso terminaron la relación.

La noticia del quiebre fue entrgada por Zona de Estrellas, programa en donde Hugo Valencia señaló que “Ya no habrá matrimonio. Famoso termina su relación a poco de anunciar que se casaría. Dj. Méndez y Beatriz Fuentes anunciaron su matrimonio en enero pasado. Puedo confirmar hoy que ya no siguen juntos y se cancela la boda”.

Tras cartón, Pablo Candia detalló que la roptura se debe a “una infidelidad del señor Méndez. Otra vez, este caballero de casi setenta años le fue infiel a una de sus mujeres…Hierba mala nunca muere”.

DJ Méndez negó vículación con Betsy Camino

Durante la semana se extendió el rumor. En este contexto, La Cuarta señaló a la mujer con la cual Leo Méndez le habría sido infiel a su ex pareja. Según el medio, se trataría de la modelo Betsy Camino.

El artista se refirió al trascendido a través de su cuenta de Instagram, negando vínculo alguno con la modelo. “No pensaba dar ningún tipo de declaración, pero es que de verdad ya estoy…Sé que Beatriz está muy mal por todo lo que ha pasado. Me relacionan con otra señorita, si con ella me he topado en varios lugares con otra gente”, comentó.

“Han hecho un daño increíble, yo no tengo nada que ver con Betsy ahora y nunca. Entonces no tengo ni idea por qué insisten. Dejen a Bea en paz, déjenme a mí en paz, Nosotros nos separamos y queremos estar cada uno por su lado en paz, punto”, cerró Leo Méndez.