Adriana Barrientos reveló un grave acoso que vivió en medio de la fiesta de un ex chico reality.

En el programa Zona de Estrellas hablaban sobre una acusación de abuso sexual contra de Gonzalo Valenzuela. En este contexto, la ‘Leona’ confesó una delicada anécdota cuando fue acosada. Eso sí, no reveló la identidad del protagonista de la historia.

En este escenario reveló haber sido “invitada a un departamento, donde había una expareja mía muy famoso, un exchico reality”, comenzó señalando, dejando en claro que no se trataba de su ex de 1910, Daniel Pinto.

“Nosotros habíamos tenido algo hace años atrás y él estaba con su actual chica (…) Yo voy al baño y él me sigue detrás, yo dije: ‘pero, ¿por qué me está siguiendo? Si no quiero que me siga’”, recordó.

Luego de seguirla la baño, el sujeto no la quería dejar tranquila. “El gallo va, se mete dentro de baño, se me viene encima para tratar de besarme y estar conmigo. Yo le dije: ‘¡Sale de aquí! Si lo que pasó, ya pasó. Yo no quiero nada más contigo, entiéndelo’”.

“El gallo no me quería soltar y tuve que gritar como una loca para que alguna de las 30 personas que estaban en el living pudieran ayudarme a abrir la puerta para poder sacar a este tremendo animal”, comentó.

Posteriormente, luego de salor del baño, la pareja del sujeto le recriminó a Barrientos el hecho. “Cuando salí del baño, la pareja de él, en vez de estar molesta porque había visto que se me tiró encima, la galla enojada conmigo. Furia conmigo que yo hubiese provocado (…) Lo encuentro insólito”, cerró.