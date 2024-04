Comparte

Este fin de semana los próximos jugadores del reality de Canal 13 llamado “¿Ganar o servir?”, viajaron a Perú para comenzar con las grabaciones y entre ellos, está Pangal Andrade.

En ese sentido, su pareja, Melina Noto, aprovechó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su enamorado.

A través de su Instagram, la comunicadora subió una fotografía del deportista con su querido perro Bagual y escribió lo siguiente: “Buen viaje mi amor. Con toda la fuerza a cumplir tus metas, para mí ya ganaste”.

Sin duda, Pangal es uno de los candidatos a coronarse como ganador del nuevo espacio de telerrealidad, puesto que es un experimentado en las competencias.

La advertencia de Melina Noto

Como es sabido, Pangal Andrade es el nuevo confirmado para el reality de Canal 13 llamado “¿Ganar o servir?”.

Sin duda hay muchas expectativas sobre su ingreso, puesto que es un recordado chico reality.

En tanto, él asegura que esta vez será distinto, puesto que ya tiene más años y además, entrará dejando a su pareja, Melina Noto, afuera.

En conversación con El Filtrador, el deportista expuso que la comunicadora ya le habría hecho una gran advertencia sobre su participación.

“La Meli me las cantó clara, me dijo: ‘puta, si te portai mal, hasta ahí no más llegamos ¿qué vamos a hacer?’”, comenzó diciendo.

“¿Cachai? hay límites y hay barreras que uno no puede pasar”, agregó Pangal.

Tras ello, reveló que se le hará muy difícil no estar con ella “yo a la semana echo de menos a la Meli. Imagínate un mes, dos meses…”.

Finalmente, recordó que dentro de un encierro todo es muy distinto, ya que la realidad que viven está distorsionada.

“En el reality se percibe y se tergiversa todo, todo cambia. Todo es mucho más difícil. Todo es diferente. Tú creís que estay en otro mundo, después te olvidas de la realidad, es muy loco, pero uno tiene que entrar con una meta”, cerró.