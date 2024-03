Comparte

Recientemente, Pangal Andrade participó como invitado en el programa de YouTube “Sin Editar” de Pamela Díaz y habló sobre su próxima participación en “¿Ganar o servir?”.

En primera instancia, el chico reality comentó que le dieron ganas de sumarse a la competencia, puesto que siempre le ha gustado la televisión.

Asimismo, reveló que cuando era joven siempre participaba en casting y hacía todo lo que estuviese en su alcance para participar.

“Pa qué andamos con hue…, siempre me ha gustado la tele, desde chico. Cuando chico quería ser famoso”, aseguró.

Tras ello, Pamela le preguntó qué cosas le van a molestar en el encierro y respondió que “la gente barsa”.

“Que no respeten los límites, no pregunten. Se me cruzan”, explicó el deportista.

Posteriormente, Pangal recordó lo que fue participación en el programa de telerrealidad “Año 0”.

“Encerrarte en una casa, que estuve, pero tenía 25 años, y era heavy”, sostuvo Andrade.

“El encierro es heavy, todo el rato con la misma gente, que alegan por hueás, que la comida, que se roban esto, que roncan, quieres dormir y hacen boche en la noche y no respetan a los demás”, agregó.

Finalmente, expuso que le preocupa que en esta nueva competencia pierda su paciencia “me da miedo salir de mis cabales”.