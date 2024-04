Comparte

Este mes, el nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado”, se tomará el prime del 13 con 16 competidores viviendo como hace aproximadamente 200 años, enfrentándose a competencias extremas de cuyo resultado dependerá si toman un rol de señores con grandes beneficios o de ser aquellos que deban atender al resto dentro de una casona.

Y esta mañana en el matinal “Tu día” se revelaron dos nuevos nombres, entre los que se encontraba la periodista de farándula Mariela Sotomayor.

Clásica reportera de programas como “Primer Plano”, Mariela actualmente trabaja como directora de una agencia de comunicaciones que trabaja con varias empresas.

Además, desde hace un año y medio conduce un programa en un canal internacional digital, y antes estuvo en espacios de TV abierta y cable como “Me Late”, “Zona de Estrellas” y otros varios espacios de farándula como “Intrusos” y “Maldita Moda”.

Me lo tomo con mucha responsabilidad

“Soy la primera periodista de espectáculos que estará en un reality y por eso me lo tomo con mucha responsabilidad. Cuando uno tiene la capacidad de tener un gran alcance mediático, un micrófono, es importante cuidar eso. Yo estoy acostumbrada a perseguir a los que están en los realities, fui millones de veces a hacer plantones afuera de los lugares donde se grababan, nos metíamos a la mala, averiguábamos quiénes eran los ganadores y todas esas cosas. Perseguí millones de veces a los chicos reality, así que estar desde la otra vereda va a ser súper loco. Espero ser una buena representante de mis colegas periodistas”, sostiene Mariela, también apodada “La lengua del pueblo” por su peculiar manera de narrar las copuchas de farándula.

De todos modos no es su primera experiencia en realities, pues en 2019 fue la encargada de actividades en “Resistiré”.

He sufrido mucho

“Cuando me llamaron para ‘Ganar o Servir’ yo pensé que querían que hiciera eso mismo. Finalmente me dijeron que querían que yo participara, y casi me morí, me dio mucho nervio pensar en dejar la familia y encerrarme a otra realidad. Fue una decisión súper difícil de tomar, me daba miedo soltar el control, porque yo soy una persona muy controladora”, confiesa, y agrega que logró dejar todo bien organizado para que nada quedara al azar.

“El papá de mis hijos se queda a cargo de la casa con los niños, y mi ex pareja, que es mi socio y amigo y lo adoro, se queda a cargo de la empresa. Además, me separé de mis hijos días antes del vuelo y me instalé en un hotel, así la despedida no es tan fuerte”, cuenta.

Separada desde hace dos años y con tres hijos de 11, 8 y 3 años, Mariela confiesa haber pasado un tiempo muy duro.

“He sufrido mucho estos últimos meses. Viví mi separación, cambio de casa con mis hijos, toda una reformulación de mi vida y de las cosas que yo creía. Como que ya ni me duelen tanto las cosas, como que quedé curtida. Eso me hace sentir que tengo más fuerza, más tolerancia y que nada es absoluto y con nada se acaba el mundo. También he aprendido que es una tontera tratar de controlarlo todo, porque hay cosas que vienen de afuera que tú no puedes controlar”, admite.

Por eso quizás aceptó ingresar a un reality que la tendrá desconectada del mundo por varias semanas.

“Me lo tomo como un detox de muchas cosas extenuantes de mi vida, de una vida muy estresante. Es una manera de abstraerme un poco del mundo, mirarlo desde afuera y enfocarme de repente en otras cosas y vivir una experiencia nueva. Estar en un reality show es un experimento social y una oportunidad que muy pocas personas en el mundo pueden vivir, y yo voy a tratar de sacar lo mejor de eso”, indica.

“Yo creo que mi percepción de lo que es vivir un reality va a cambiar, voy a poder opinar y hablar desde la experiencia, desde adentro. Creo que nadie que no haya vivido un reality tiene más autoridad para poder hablar de lo que se vive ahí adentro”, sostiene la periodista.

Me falta deporte

En cuanto a sus expectativas en el reality, Mariela admite que lo físico no es su especialidad. “No entreno hace muchos años, mi único entrenamiento es cuando subo las escaleras de mi casa, que está pegada al cerro, con las cosas del pedido del supermercado. Igual creo que tengo mucha fuerza y soy muy todo terreno. Mi mayor problema es la orientación, me cuesta identificar la izquierda y la derecha, por eso no manejo. Por eso, me falta deporte, y me interesa en este reality lograr entrenar mi cuerpo, ponerle la coronación final a los cambios positivos que he logrado hacer con mi imagen”, reflexiona.

Y sobre su personalidad, naturalmente Mariela espera ser una de las “copuchentas” del encierro. “Me encantaría juntarme con mis compañeros a copuchar tantas historias que cada uno tiene. Eso es el aporte de la farándula, empatizar con la gente de sus casas que siempre están viviendo cosas que les pasan a los famosos, pero les pasan a ellos también. Además, soy fanática de la limpieza, me gusta mucho reírme, soy bien maternal, y me gusta entregar conocimientos, especialmente tips de rejuvenecimiento y de belleza”, adelanta.

Acerca de sus miles de historias con chicos reality, la periodista admite que se hizo aconsejar por quizás el más emblemático de ellos antes de entrar a “¿Ganar o Servir?”. “Para mí el chico reality indiscutido es Ballero. Tengo una muy buena relación con él, le conté que iba a ir al reality y me estuvo aconsejando”, cuenta, y agrega que de sus compañeros conoce a varios, guardando especiales recuerdos.

“Me acuerdo que un día tuve que ir a hacerle una nota a Pangal y me llevó a su casa en el Cajón del Maipo en su cuadrimoto. Casi me morí”, ríe.

¿Dónde ver el reality?

Cabe destacar que tras la exitosa experiencia del canal Tierra Brava Extendida que se emite por los cableoperadores VTR y Claro, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado” también se emitirá por VTR y Claro y contará con contenido exclusivo todos los días por dichos servicios de televisión de pago. Asimismo, en medio del mundo multiplataformas de hoy, el nuevo reality del 13 se podrá ver, además, por 13.cl y 13Go.