Recientemente, la actriz Teresita Reyes participó como invitada en “Todo va a estar bien” de Vía X y habló con Eduardo de la Iglesia sobre diferentes temas.

En ese sentido, el conductor le preguntó directamente por la querella por abuso contra el actor Cristián Campos.

Recordemos que, la fundación por La Confianza interpuso esta querella por un supuesto abuso sexual contra Raffaella di Girolamo, la hija de Claudia di Girolamo.

“Sin entrar en el caso, ¿pero por qué no quiere hablar del tema de la querella de Cristián Campos?”, insistió Eduardo, luego de que ella reconociera que no quería pronunciarse al respecto.

“Porque no”, se limitó a contestar la actriz, a lo que el conductor le volvió a preguntar “¿qué es lo que te pasa con la denuncia misma?”.

“No, porque son dos partes que quiero mucho, entonces no”, recalcó Teresita.

“Ok, tú eres muy amiga de la familia Di Girolamo y también muy cercana a Cristián Campos y eso te conflictúa”, expuso Eduardo.

“Sí, es que no voy a hablar sobre el tema, no quiero referirme a un tema tan delicado y complicado que hay que dejárselo a la justicia. Uno no puede empezar a tirar mierda con ventilador”, aseguró la actriz.

Por último, comentó que en las redes sociales la gente aprovecha de hablar sin mayores problemas, puesto que todo queda en un anonimato, sin embargo, ella es respetuosa con lo ocurrido.

“En las redes sociales están acostumbrados a opinar de todo, porque hay un anonimato, entonces tú puedes tirar la mierda que quieras, pero no toda la gente es así, la mayoría de la gente es súper respetuosa de esas cosas”, expresó Reyes.

“Es un tema que debe resolverse en otras instancias. Si yo opino o no, da lo mismo”, cerró Teresita.